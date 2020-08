Estudos indicam que cochilos de mais de 1 h podem fazer mal à saúde

Aquele cochilo depois do almoço é bastante prazeroso e restaurador e muitos acreditam que podem até compensar a falta de sono durante a semana.

Mas estudos apresentados na reunião anual da Sociedade Europeia de Cardiologia sugerem que dormir fora do horário por mais de 1 hora aumenta em 34% a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares.

Em contrapartida, o estudo sugere que o cochilo curto, de 30 a 45 minutos, pode melhorar a saúde do coração em pessoas que não dormem muito à noite.

De acordo com um dos autores do estudo, o médico Zhe Pan, da Guangzhou Medical University (China), as causas ainda não são claras, mas tudo indica que os cochilos longos estão associados a níveis altos de inflamação, o que representa um risco para o coração.

Esse não foi o único estudo a chegar a essa conclusão. Outra pesquisa apresentada à Sociedade Européia de Cardiologia também relacionou os cochilos com a hipertensão, diabetes e problemas físicos em geral.

Com informações do site 24 horas.