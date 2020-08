As dicas para cozinhar ovos de diferentes maneiras no micro-ondas

É possível cozinhar ovos no micro-ondas e ainda conquistar um excelente sabor. Segundo a BBC Food, há três maneiras de fazer isso. Você pode, por exemplo, fazer ovos mexidos.

“Unte levemente uma tigela para micro-ondas com óleo e quebre dois ovos com um pouco de leite. Bata até incorporar bem e tempere com sal e pimenta. Coloque um prato sobre a tigela e leve ao micro-ondas por 30 segundos em ALTA. Misture com um garfo e continue no micro-ondas em intervalos de 10 segundos até estar cozido ao seu gosto. Sirva com torradas ou muffin inglês”, explica o site.

É possível ainda fazer ovos escalfados no micro-ondas. Bata quebrar os ovos em uma tigela e acrescentar um pouco de água fria e um pouco de vinagre.

“Coloque um prato sobre a tigela e leve ao micro-ondas por 1 minuto, depois continue a micro-ondas em intervalos de 10 segundos até que esteja cozido ao seu gosto. Tempere e sirva com torradas ou muffin inglês”.

Por fim, a última maneira é fazer ovos pochê. Você precisará despejar água fervente em uma tigela para micro-ondas e quebrar um ovo na água. Será necessário deixar no micro-ondas por 30 segundos e depois deixe descansar na tigela de água fervente por 1 minuto.

LEIA TAMBÉM