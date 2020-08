10 itens essenciais para garantir uma maquiagem incrível nas suas 'lives'

Quer aparecer com uma maquiagem bem bonita nas transmissões de Zoom, Skype, Teams, Hangout, Whatsapp, Instagram ou Facebook? Não é necessário ter uma maleta cheia de itens para ficar bem produzida. Na verdade, você precisa bem menos do que imagina – mas é importante investir nos itens certos.

Até porque o prazo de validade da grande maioria dos cosméticos, depois de abertos, não ultrapassa seis meses, de acordo com a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Então, de nada adianta ter dez tons diferentes de batom. A chance de jogar fora produtos – e dinheiro – é grande.

Selecionamos os principais itens que um kit de maquiagem básico tem que ter para garantir uma make perfeita para as lives. E se você não tem muita prática, não se preocupe: as redes sociais, principalmente o YouTube, estão repletas de tutoriais para você seguir. Confira:

– Corretivo, base e pó: esse trio serve para disfarçar espinhas e manchinhas e uniformizar a pele. Há inúmeras versões de cada um. A única forma eficiente de saber os mais adequados para você, é testando. Escolha sempre o tom mais próximo possível da sua pele. Uma boa pedida para a base é já comprar uma com filtro solar.







1. Corretivo Efeito Matte – A partir de R$ 19,35.







2. Base Matte Alta Tracta – A partir de R$ 28,90.







3. Pó Compacto Maybelline Fit Me – A partir de R$ 39,80.

– Sombras em tons clássicos e pó iluminador: você não precisa ter várias cores de sombra. Dois tons neutros, marrom e pérola, por exemplo, garantem um look para o dia e para noite. O pó iluminador é uma ótima forma de dar um brilho no make.







4. Paleta de Sombras 12 Shades Océane – A partir de R$ 64,90.







5. Paleta Contour Artist Pó Iluminador – A partir de R$ 41,25.

– Lápis preto e/ou marrom: o marrom é recomendado para usar durante o dia em peles claras e maquiagens mais discretas. O preto é mais para noite, festas e baladas. Ele também pode criar o efeito esfumado na sombra. Um delineador também pode ser uma boa aquisição, já que marca mais profundamente os olhos. Prefira um traço fininho para o dia e mais grosso para a noite.







6. Ultra Easy Lápis Madeira Olhos – A partir de R$ 5,90.

– Máscara para cílios: a lógica do preto e do marrom é a mesma do lápis. Há diferentes tipos de aplicadores para diferentes fins. Optar um com extra volume é uma ótima escolha.







7. Máscara de Cílios the Colossal Lavável – A partir de R$ 27,54.

– Dois tons de batom: um pode ser cor de boca, gloss ou até mesmo um hidratante labial. O outro, algum tom mais escuro, para eventos especiais.







8. Batom Matte Pop-05 Asti Cosméticos Nude – A partir de R$ 2,48.

– Blush: durante o dia ou para noite, só pra levantar as maçãs do rosto ou valorizar seus traços pessoais. Existe a opção com efeito bronzeador, que dá um acabamento bonito. O blush também serve para demarcar os traços do rosto. Aplique nas laterais do rosto, testa, nariz e queixo.







9. Bare Blush Livin By Kiss – A partir de R$ 25,90.

– Demaquilante: para finalizar, um cosmético de qualidade para remover toda a maquiagem da pele não deve faltar.







10. Demaquilante Água Micelar 5 em 1 L'Oréal Paris – A partir de R$ 16,23.

BÔNUS:

Você vai precisar de um porta maquiagem para organizar seu kit e tirar o melhor proveito dele na hora de uso – facilidade de acesso, durabilidade dos produtos. Recomendamos um que pode ser levado de uma lado para outro da casa (banheiro, quarto, escritório).







11. Caixa Organizadora com Espelho Branco Laca – A partir de R$ 334,00.

