Se você tem pouca sobrancelha, conheça estes 5 truques para mudar seu visual

As sobrancelhas são consideradas a moldura do rosto. Eles definem nosso rosto, nossa personalidade e até nossas expressões. Então, em troca, devemos gastar um pouco do nosso tempo consertando-as.

O cabelo nesta área do corpo não é o mesmo que o resto. Ele tende a crescer muito rápido e pode ser afetado pela genética, alguns medicamentos, depilação excessiva e problemas de saúde.

Se você não tem sobrancelhas como quer, aqui estão 5 truques do portal Nueva Mujer:

Truques para quem tem pouca sobrancelha

Óleo de rícino

Se o seu caso é que você as teve grossas toda a sua vida e agora você tem poucos fios, um dos truques mais eficazes para resolver o problema é o óleo de rícino. É um excelente remédio natural para estimular o crescimento nesta área do corpo e você só deve espalhar algumas gotas todas as noites.

Micropigmentação

Micropigmentação é uma boa ideia se você não gosta da forma das suas sobrancelhas. É uma espécie de tatuagem temporal com a qual, através da pigmentação na derme e epiderme, elas são moldados. Vale por 2 a 4 anos.

Maquiagem

A maquiagem é a solução mais comum, econômica e rápida para ter sobrancelhas perfeitas. Há uma grande variedade de produtos no mercado que vai ajudá-lo a dar a aparência de volume para suas sobrancelhas sem muito esforço e com resultados imediatos.

Microblading

Esta é uma técnica muito semelhante à micropigmentação, mas com resultados mais reais, pois usa agulhas muito finas. Consiste em colocar pigmentos de aplicação de acordo com a maneira como queremos ver o resultado. É feito apenas nas camadas superficiais da pele e, portanto, tem uma duração muito menor.

Pentear e desenhar

Depois de abusarmos do lápis de sobrancelha por muito tempo, o cabelo tende a queimar e começamos a perdê-lo. A solução é delinear a forma que queremos e, em seguida, esfumar a maquiagem de uma forma mais discreta.