PlayStation Plus: jogos gratuitos do mês de setembro

Foram revelados nesta semana os jogos gratuitos, do mês de setembro, para membros PlayStation Plus (PS Plus).

Conforme revelado pela Sony, os títulos chegam no dia 1 de setembro. Confira os games:

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Street Fighter V

Como revelado, os modos multiplayer online requerem uma assinatura PS Plus e uma conexão com a internet.

Ambos os jogos estarão disponíveis para assinantes PS Plus a partir de terça-feira, dia 1 de setembro, até o dia 5 de outubro.

PS Plus de agosto

Ainda dá tempo de baixar os jogos PS Plus deste mês. Ambos os games estão disponíveis até o dia 31 de agosto.

“Faça parte da comédia multiplayer que é Fall Guys: Ultimate Knockout, ou salve o mundo em Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered”, completou.

Com informações da Sony