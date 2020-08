Os signos que preferem dar um gelo quando estão realmente com raiva

Alguns signos do zodíaco explodem quando o sentimento de raiva chega, mas outros podem preferir dar um gelo em quem iniciou o problema. Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode ser muito temperamental, mas muitas vezes prefere ficar calado e reprimir sua raiva até tomar uma decisão do que fará com ela. Este signo está acostumado a lidar com as coisas “em família” e sabe que é melhor ter aliados que inimigos e é isso que pode fazê-lo pesar as consequências.

Virgem

O virginiano é muito critico, mas não gosta de fazer cena. Por isso, ele pode controlar sua raiva e pensar de forma mais estratégica em como dar um basta na situação. Ele reprime mesmo e só deixará transparecer aquilo que quer que o outro perceba – mas até pelo olhar será possível ver sua insatisfação.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito explosivo, mas antes de colocar a boca no trombone, ele certamente já terá reprimido alguns sentimentos péssimos. Quando fica com raiva de alguém que se importa, ele se sentirá muito magoado e pode se afastar para decidir o que fazer com mais frieza.

Aquário

O aquariano pode se segurar para não explodir e acabar lidando com um drama ainda maior ; algo que ele odeia. Muitas vezes prefere assumir uma postura passiva agressiva e descontar seu aborrecimento de outra forma. É ai que o distanciamento e “gelo” tendem a cair como uma luva.