Estes são os 4 cortes de cabelo que são ótimos para mulheres de 30 anos ou mais

Quando chegamos aos 30 anos, os grandes projetos de nossas vidas começam a se consolidar e com isso estabelecemos traços do nosso próprio estilo. Então, muitas mulheres decidem fazer mudanças de visual. Aqui vamos apresentar alguns cortes de cabelo para mulheres com 30 anos ou mais.

Existem alguns estilos que ajudam a dar um visual mais jovem. Os cortes mais lisonjeiros para mulheres de 30 anos são aqueles que dão uma moldura delicada no rosto. Em vez de cobrir demais, eles deixam espaços visíveis, para mostrar a pele.

Franjas, gráficos e estilos bastante curtos são opções que ficam incríveis em mulheres adultas, pois parecem imponentes.

Aqui estão algumas opções de corte de cabelo para mulheres na casa dos 30 anos

Com franja

Não importa se você usa cabelos longos ou curtos, franja é sempre uma opção perfeita para dar uma moldura agradável ao rosto. Ajuda a intensificar o olhar e acentuar as maçãs do rosto.

Curto

Cabelo curto é um risco de tomar pelo menos uma vez e que melhor tempo do que 30. Limpará todo o rosto que permitirá que as características pareçam mais marcadas e definidas.

Estilo bob

É outro visual arriscado que está muito na moda. Ajuda a limpar o pescoço e dá a liberdade de brincar com penteados e ondas que fazem você parecer cada dia completamente diferente.

Até os ombros

Este estilo clássico é perfeito para todos os tipos de rosto e apresenta versatilidade. Você pode pentear para fora ou em linha reta e você terá looks diferentes.