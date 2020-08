As dicas para cozinhar brócolis perfeitamente

Perfeito para usar em uma variedade de receitas, brócolis precisa ser feito com exatidão para que o seu sabor fique delicioso. As dicas do BBC Food para cozinhar brócolis perfeitamente são:

Encha uma panela até a metade com água e adicione uma pitada de sal, isso ajuda a amolecer os brócolis e manter a cor verde brilhante. Deixe ferver em fogo médio. Enquanto isso, prepare o brócolis.

Corte uma cabeça de brócolis em floretes de tamanho médio. Uma flor deve se parecer com uma pequena árvore.

Apare cada um dos caules dos floretes para torná-los mais curtos e mais uniformes e corte os grandes ao meio para torná-los mais iguais. Isso significa que eles cozinham na mesma proporção. Guarde o talo do brócolis, é ótimo para refogar.

Coloque as florzinhas em uma peneira e enxágue em uma torneira fria para remover a sujeira. Em seguida, despeje delicadamente na panela de água fervente.

Abaixe o fogo para ferver, cubra a panela com uma tampa e cozinhe por 3–5 minutos. Teste depois de 3 minutos inserindo uma faca em alguns floretes – você quer que esteja macio para que a faca penetre nos brócolis facilmente, mas não mole ou mole.

Depois de macios, despeje cuidadosamente as florzinhas de volta na peneira limpa sobre a pia para escorrer. Deixe o brócolis na peneira cozinhar por mais um minuto antes de servir; isso ajuda a impedir que o brócolis fique empapado.

