3 sucos de aipo para nutrir o corpo e ter uma pele mais bonita

Um dos segredos para fazer a pele ficar bonita e saudável é ter uma boa dieta. E um dos alimentos que podem beneficiá-lo é o aipo, que pode ser incluído nos sucos que você gosta para adquirir todos os nutrientes.

O aipo contém proteína, é uma grande fonte de fibras, antioxidantes, vitaminas A, B1, B2, B3, B6 e C, bem como potássio, sódio, ferro, magnésio, fósforo, cálcio e selênio.

Esses nutrientes fazem dele uma excelente eliminador de toxinas do corpo. O aipo também facilita a digestão, e sua capacidade de saciar o torna um excelente aliado para o processo de emagrecimento.

Com laranja

Ingredientes

laranja

limão

aipo

repolho

gengibre

Modo de preparo

Descasque a laranja e o limão. Em um liquidificador, misture gradualmente os ingredientes. Comece com a couve, depois o aipo, a laranja, as laranjas, o gengibre e depois o limão.

Com maçã

Ingredientes

gengibre

aipo

salsa

maçã vermelha

pepino

água

Modo de preparo

Corte o aipo, maçã e pepino em pequenos pedaços. Bata no liquidificador com um pouco de água e, em seguida, adicione a salsa picada e as raspas de gengibre. Bata novamente e sirva.

Com abacaxi

Ingredientes

abacaxi

aipo

pepino

água

Modo de preparo

Corte o abacaxi, o aipo e o pepino em pedaços e bata todos os ingredientes no liquidificador. Misture até obter um suco liso. Sirva com gelo e adoçante, se desejar.