A técnica para cozinhar uma costela de porco perfeita

A costela de porco precisa ser feita com exatidão para que seu tempero fique saboroso. Segundo o site da BBC Food, o ideal é retirar a costela da geladeira para que ela fique em temperatura ambiente antes de cozinhar.

Em seguida, a recomendação é fazer pequenos cortes ao longo da gordura. Isso permite que a costela não se curve no momento de cozinhar.

“Regue a costeleta de porco com azeite. Tempere com sal marinho e pimenta-do-reino e esfregue. Aqueça uma frigideira ou grelha em fogo médio até que esteja quente”, explica a BBC.

Depois é só colocar a costela na panela. No entanto, é importante deixar ela com o lado gorduroso para baixo, já que isso faz com fique dourada.

“Costeleta na horizontal e cozinhe por cerca de cinco minutos para uma costeleta de 3cm / 1¼in. Vire a costeleta para dourar bem dos dois lados. Você pode fritar um dente de alho achatado para cozinhar junto com a costeleta e dar um sabor muito suave”.

