Os signos do zodíaco que transmitem o mau humor

Alguns signos do zodíaco são intensos com os sentimentos negativos e podem transmitir as pessoas com o seu mau humor, contagiando-as da pior forma. Confira quais são:

Câncer

Ele é temperamental e pode simplesmente deixar que seu drama ou apatia se espalhe, impossibilitando a felicidade dos outros. Ele pode se fechar, mas não fará isso sem deixar que uma névoa de mau humor permaneça ao seu redor.

Virgem

O virginiano não será sutil com seu mau humor e é muito difícil tirar um sorriso dele quando isso acontece. Suas caras, palavras e olhares de julgamento facilmente fazem as outras pessoas se sentirem péssimas como ele.

Escorpião

O escorpiano está sempre pronto para contagiar todos com seu bom humor e faz o mesmo quando se sente mal. Ele pode ser explosivo e não recua diante de momentos desconfortáveis, podendo vivê-los a flor da pele e se afundando na negatividade.

Capricórnio

O capricorniano não ficará só mais sério, como também deixará toda sua revolta e mau humor bem claro para todos. Sua paciência desaparece e a convivência pode se tornar insuportável quando ele está passando por uma fase que o deixa insatisfeito com a vida.