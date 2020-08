Nova funcionalidade é revelada em recente atualização beta do WhatsApp para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp acaba de enviar uma nova atualização beta para Android, elevando a versão para 2.20.199.5.

No update, consta uma nova melhoria que será liberada em breve para os usuários, de acordo com o site WABetaInfo.

Como revelado anteriormente, a plataforma estava trabalhando em melhorias para definir um papel de parede no sistema iOS. Finalmente, o app também começou a testar a novidade no sistema do Google.

O novo recurso permitirá escolher um papel de parede diferente com base no tema usado na plataforma. Veja:

Quando o usuário escolher um papel de parede padrão, o aplicativo perguntará se ele deseja baixar o ‘WhatsApp Wallpaper’, um app oficial que fornece papéis de parede.

Como revelado pela página, o recurso ainda em desenvolvimento também permitirá escolher variados wallpapers para diferentes chats, uma forma de personalização.Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.5: what’s new?

Under development: different wallpapers based on the theme!

Tips for an updated WhatsApp Wallpaper app version after 9 years?

In future different wallpapers for different chats as well (spotted on iOS)https://t.co/Ll6RfQAELo

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 28, 2020