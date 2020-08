Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 a 30 de agosto de 2020

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Sorte em tudo o que se relaciona com o amor, com pensamentos no lar e desejos de constituir uma família. Nesta sexta-feira, o vermelho e as rosas ajudam a atrair energias positivas, especialmente nos relacionamentos.

Você pode planejar uma viagem. Notícias trazem muita felicidade no trabalho. A conexão com a natureza e pensamentos positivos ajudam a afastas as más energias.

Seus números da sorte são 11 e 23. Alguns podem ter trabalho extra ou receberão uma proposta muito interessante para um projeto. Tenha atenção com dores de cabeça e tente não beber muito álcool.

Touro

Dias de grande paixão e amor, então você deve se preparar para dar foco na vida amorosa e passar bons momentos. Esses três dias serão muito agradáveis ​​e os solteiros podem encontrar um novo interesse muito compatível.

Tenha cuidado com traições de supostos amigos; na verdade, você deve aprender a não falar muito sobre seus assuntos pessoais e evitar se envolver em fofocas.

Você recebe um presente que não esperava e uma viagem pode surgir em breve. Neste domingo você terá muita sorte e seus números são 04 e 38. Procure se vestir com cores fortes e vivas para atrair a abundância para sua vida. Uma gravidez pode ser descoberta.

Gêmeos

Seu temperamento pode causar muitos problemas porque você não sabe como controlar certos impulsos e por isso você deve ser prudente com suas palavras e ações.

Pense de forma positiva e se conecte com seus sentimentos para que a abundância chegue à sua vida com mais intensidade. Os estudos vão bem, especialmente para quem aprende sobre direito ou política.

Você está sempre em busca de reconhecimento e consegue se destacar por isso. Você terá sorte com os números 05 e 31. No amor você deve ter cuidado com as traições ou com triângulos amorosos. Tenha mais atenção com doenças sexualmente transmissíveis.

Câncer

Você deve tomar uma decisão de trabalho que mudará completamente sua vida. Seu signo possui um caráter muito forte e sempre busca problemas, mesmo que não exista nenhum, então nesta sexta-feira se acalme e aproveite a energia do sol para aumentar a positividade ao seu redor.

No amor, você pode ficar indeciso, mas deve ter em mente que pode sair com quem achar conveniente se não estiver machucando ninguém. Curta a convivência e não arrume tantos problemas.

Um presente inesperado o surpreende e pode ser dado por um novo amor. Você faz uma compra. É preciso cuidar melhor da saúde e alimentação. Seus números da sorte são 15 e 66.

Leão

Dias de felicidade e abundância econômica. No aspecto sentimental, não tenha mais medo de tomar decisões que envolvem mudanças; você terá sucesso e saberá quem é a pessoa certa.

Cuidado com um amor do passado que estará falando mal de você; é melhor tentar ficar em paz com todos. Uma viagem pode surgir. Neste domingo a sorte reinará na sua vida com os números 19 e 27.

Uma venda sairá bem. Uma intensa energia positiva ajudará a fazer mudanças radicais na sua vida profissional.

Virgem

Momento de proteção divina muito forte. Neste sábado vai te fazer bem aproveitar os raios do sol e manter bons pensamentos para que as energias positivas te ajudem a tomar as decisões certas em sua vida para prosperar no que deseja.

Você receberá um presente ou palavras de amigos e familiares; se divirta e saiba que você é merecedor de coisas boas. Cuidado com as fofocas e tente encerrar relacionamentos complicados com amores do passado. Siga em frente em sua vida pessoal.

Seus números da sorte são 01 e 29. Você decide comprar algo ou renovar. Domine o seu gênio forte e não seja tão rancoroso; é melhor saber perdoar e ser feliz novamente. Uma viagem pode surgir em breve. Tente não se afastar tanto de seus entes queridos.

Libra

É hora de cortar tudo que esta te machucando; uma mudança radical em direção ao positivo deve ser feita. Dinheiro extra pode chegar e seus números da sorte são 13 e 29; a sexta-feira é um dia muito positivo.

Fim de semana de reconciliação amorosa e muitas alegrias. Lembre-se que às vezes sua personalidade o faz passar por momentos difíceis, então aprenda a ser mais tolerante com as pessoas que ama.

Também no tarô vem um convite de viagem neste fim de semana. Em matéria de saúde, cuide bem da boca ou da garganta. Os solteiros vão adorar o signo de Leão, Peixes ou Capricórnio.

Escorpião

É hora de dedicar um tempo para si mesmo e ver o que realmente deseja para o futuro; acesse seus sentimentos e deixe finalmente aquele amor e amizades que não fazem bem. Se conecte com a sua intuição para saber o que você precisa; as coisas começarão a fazer sentido imediatamente.

Seus números da sorte são 03 e 27 e domingo é seu melhor dia. Você faz algumas mudanças em sua casa para renovar as energias. Cuidado com os acidentes e tente ser mais cauteloso.

Um amigo o procura para propor um negócio nos finais de semana que vai te dar um dinheiro extra. Livre-se dos vícios e do álcool e comece um regime de exercícios.

Sagitário

Você não deve temer a sorte! Não a afaste com inseguranças e não se sabote com pensamentos negativos; esses três dias serão abundantes e surpresas agradáveis podem vir para a vida financeira.

Tente economizar mais para estar preparado nos momentos difíceis. Um novo negócio chegará até você e ajudará a aumentar a renda.

No amor, os signos de Áries, Câncer ou Leão chegam a sua vida para falar sobre compromisso. O vermelho e os números 02 e 19 atrairão a sorte. Procure ser discreto nos seus planos para o futuro para que eles não recebam más energias dos outros.

Capricórnio

Nesta sexta-feira a sorte chegará com grande intensidade, então você deve se vestir com cores claras para que as boas energias fiquem com você por mais tempo.

Você pode começar um negócio que terá sucesso e apenas tem que fazer um esforço extra para que ele possa crescer.

No amor, você deve ser mais paciente com seu parceiro e buscar o equilíbrio; tenha em mente que a relação sentimental deve ser sem interesses financeiros.

Evite se envolver em fofocas. Uma viagem pode surgir. A sorte chegará até você com os números 01 e 33.

Aquário

Você será muito importante para a família ou lar e terá uma revelação sobre o futuro. Mantenha a paz com todos ao seu redor; esses três dias serão místicos.

Uma viagem pode ser planejada ou você receberá um convite. Tenha cuidado com problemas de infecção de pele.

No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro e os solteiros podem conhecer alguém do signo de Peixes ou Áries, que será muito importante.

Seus números da sorte serão 07 e 15 e o domingo e seu melhor dia. É preciso deixar a bebida alcoólica um pouco para curar sua mente e corpo. Fique mais atento a sua saúde.

Peixes

Os problemas econômicos são resolvidos e sua sorte começará a mudar para melhor nesta sexta-feira. Empreste dinheiro só se tiver certeza disso.

Mudar os espelhos da casa e a cama de lugar ajudará a deixar as energias fluírem para renovar o ambiente e afastar as energias negativas. Você terá uma surpresa financeira no domingo e seus números da sorte são 08 e 31.

É preciso esperar para se comprometer. Este momento é melhor para dar atenção aos amigos e se divertir. Sua hora de iniciar um relacionamento formal chegará em breve.