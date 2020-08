‘Galaxy Z Fold2: Unpacked Parte 2’ acontece na próxima semana

O evento ‘Galaxy Z Fold2: Unpacked Parte 2’, da fabricante Samsung, acontece na próxima semana.

O convite foi compartilhado pela empresa nesta sexta-feira (28). Na transmissão, serão revelados novos recursos do Galaxy Z Fold2.

“Junte-se a nós em 1º de setembro para o evento ‘Galaxy Z Fold2: Unpacked Part 2’, oportunidade para explorar os recursos inovadores durante evento online do Galaxy Z Fold2, com transmissão ao vivo, às 11 horas (horário de Brasília), em Samsung Newsroom Brasil e no site da Samsung Brasil”, detalhou.

Com informações da Samsung

