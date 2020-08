Dentes sensíveis: 5 remédios caseiros para resolver o problema

Quando comer e beber se torna doloroso em vez de prazeroso, então os dentes sensíveis podem estar prejudicando sua vida.

É um dos problemas dentários mais comuns, que dificulta a ingestão de alimentos e bebidas com temperaturas muito altas ou muito baixas, além de se tornar um desconforto recorrente mesmo depois de ter consumido algo.

Mas você não precisa se preocupar com esse problema porque com esses remédios caseiros, indicados pelo portal Nueva Mujer, você pode corrigir essa condição temporariamente, poupando-lhe uma consulta com seu médico.

Água salgada

Uma solução de sal e água é um dos remédios domésticos mais comuns para qualquer problema dentário.

Adicione 2 colheres (chá) de sal em água morna, mexa bem e enxágue a boca 2 vezes por dia com mistura para reduzir a sensibilidade.

Folhas de goiaba

As folhas de goiaba têm propriedades anti-inflamatórias e reduzem a sensibilidade e dor dentária.

Mastigue algumas folhas por 3 minutos, depois enxágue a boca. Se você não quiser mastigá-los, ferva 5 folhas na água e use-as como um antisséptico bucal.

Chá verde

Esta bebida também é útil para a saúde bucal. Se você tem dentes sensíveis, faça chá verde sem açúcar e use-o como enxaguante bucal 2 vezes ao dia. Reduzirá a inflamação e fortalecerá os dentes.

Mel com água morna

O mel tem propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias que tratam feridas. Então, outro remédio caseiro a considerar é enxaguar a boca com uma solução de água morna e uma colher de chá de mel para aliviar a dor.

Açafrão

Para aliviar a sensibilidade dentária você pode massagear um pouco de cúrcuma moída no dente afetado, se o desconforto for individual.