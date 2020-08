Conheça 3 raças de gatos gigantes

Sempre que pensamos em gatos veem a nossa mente os bichinhos delicados e peludos, fofinhos e brincalhões.

E realmente gatos são animais de pequeno porte, normalmente com até 47 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, mas algumas raças fogem do padrão e algumas raças são tão grandes que podem passar do tamanho de muitos cães.

Eles são chamados de gatos gigantes e podem chegar a mais de 1 metros de comprimento e a pesar mais de 10 quilos.

Veja 3 raças de cães gigantes:

1 – Maine Coon

Reprodução

Acredita-se que essa seja uma raça desenvolvida nos Estados Unidos, no estado de Maine, daí seu nome. Seu comprimento (sem causa) chega a 1 metro e pode pesar até 7 quilos. Apesar do tamanho, são extremamente amorosos

2 – Ragdol

Reprodução

O nome ragdoll significa boneca de pano. São animais imensos que chegamm a pesar 10mquilos, o que os coloca na lista dos maiores do mundo. Sua origem é incerta, mas os primeiros registros foram feitos também nos Estados unidos.

3 – Sem raça definida

Reprodução

Alguns gatos sem raça definida também entram na lista dos gigantes, pois possuem uma grande variação genética. Esses animais, que chamamos de vira-latas tem excelente saúde.