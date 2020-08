Atualização beta do app WhatsApp para Android revela nova ferramenta que será liberada em breve

O WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (27), uma nova atualização beta para Android. No update, já consta um novo recurso que é desenvolvido pelo app de mensagens.

Segundo WABetaInfo, página que sempre revela os próximos recursos da plataforma, o aplicativo trabalha em uma novidade para melhorar a experiência do usuário.

O 'gerenciamento de arquivos’, ainda em desenvolvimento, é uma função que permitirá apagar fotos e vídeos com mais facilidade, diretamente na plataforma.

A ferramenta deve ajudar o usuário a liberar espaço no telefone, explorando todas as mídias, de forma simples.

Como detalhado, a novidade ainda passa por ajustes e será liberada em breve para todos usuários, incluso para o sistema operacional iOS. Confira:

📊 WhatsApp is implementing new tools for Storage Usage on Android!

WhatsApp is developing other tools for the redesigned Storage Usage section!

Other tools might be introduced in future.https://t.co/HbNzutmyeD

NOTE: These tools and redesign will be available in future. iOS too.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 23, 2020