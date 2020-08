WhatsApp trabalha em nova mudança que será liberada em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, para melhorar a interface para chamadas.

A novidade consta em uma recente versão beta do app para sistema Android, e ainda passará por alguns ajustes.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.198.11: what's new?

• New ringtone for group calls available (audio in the article).

• New sticker animation available today for beta testers.

• UI improvements for calls under development!https://t.co/raQnD3oKqK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2020