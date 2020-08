Unhas fracas? Inclua estes alimentos em sua dieta

As unhas geralmente enfraquecem quando são expostas ao sabão e aos demais produtos químicos que envolvem as tarefas domésticas. E, acredite ou não, isso pode ter uma solução nos alimentos que você come.

Esta parte do nosso corpo protege os dedos e, conforme detalhado pelo portal Nueva Mujer, é formada por queratina, ligações de enxofre, fosfolipídios, ferro e cálcio.

É por isso que a dieta rica em proteínas, minerais e algumas vitaminas que permitem a produção de queratina nos ajuda a ter unhas fortes e bonitas. Saiba mais:

Alimentos ricos em vitamina A

Abóbora

Batata-doce

Carne

Cenoura

Damasco

Espinafre

Manga

Manteiga

Ovo

Pimentas

Alimentos ricos em vitaminas do complexo B

Aveia

Banana

Cogumelos

Frango

Frutos do mar

Leguminosas

Morango

Nozes

Ovo

Peixes azuis

Azeite extra virgem

Ajuda as unhas a terem brilho máximo.

Alimentos ricos em enxofre

Alho

Alho-poró

Brócolis

Cebola

Couve-de-bruxelas.

Alimentos ricos em proteínas

As unhas são feitas principalmente de queratina, que é uma proteína. Por isso, é importante incluir:

Carne

Frutos do mar

Laticínios

Leguminosas

Ovo

Peixe

Soja e derivados

Linhaça

A linhaça contém ômega 3, um ácido graxo que ajuda a prevenir a quebra das unhas.

Alimentos ricos em selênio

Frutos do mar

Vísceras e carnes

Alimentos ricos em ferro e zinco

Espinafre

Feijão

Grão-de-bico

Lentilha

Ostra

Ovo

Peru

Semente de abóbora

Tofu

Alimentos ricos em magnésio