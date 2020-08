Tecnologia: Samsung anuncia integração entre Galaxy A01 Core e Spotify Lite

Lançado no Brasil neste mês de agosto, o novo Samsung ‘Galaxy A01 Core é um smartphone para quem busca praticidade’. Pensando nisso, e como revelado pela fabricante, o aparelho vem com o Spotify Lite integrado, uma versão mais leve e com menor consumo de dados da plataforma de streaming de áudio.

“Leve, com apenas 10 MB, o Spotify Lite também vem com a capacidade de definir um limite de dados e receber uma notificação quando o usuário o alcançar, evitando preocupações com os dados”, detalhou.

Reprodução

O Galaxy A01 Core, por sua vez, conta com display de 5,3 polegadas, com resolução HD+ (1480 x 720). A câmera frontal, com 5 MP, disponibiliza recursos de Inteligência Artificial (IA). Já a câmera traseira conta com 8 MP.

Ainda segundo a empresa, o Galaxy A01 Core conta com 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento (podendo ser expandida com cartão MicroSD de até 512 GB) e bateria com capacidade de 3,000 mAh.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: