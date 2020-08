Suco diurético de melancia e gengibre

Se a ansiedade te levou a comer desenfreada e você sente que é hora de parar e ter uma rotina de vida saudável, com exercícios e boa alimentação, então continue lendo.

O portal Nueva Mujer apresenta um suco que vai ajudá-lo a complementar a boa dieta e eliminar as toxinas do seu corpo. É um suco de melancia e gengibre, cujo efeito diurético vai ajudá-lo a baixar seu abdômen chapado e descartar as toxinas que estão alojadas em seu corpo.

Suco de melancia e gengibre

Ingredientes

1 xícara de melancia

1 colher (chá) de gengibre ralado

suco de 1 limão

½ xícara de água

gelo

Modo de preparo

Coloque a melancia, o gengibre e a água no liquidificador. Bata e, uma vez integrados, adicione o suco de limão e o gelo. Quando tiver uma consistência homogênea, sirva imediatamente.

É aconselhável tomar este suco por 5 dias contínuos de jejum ou durante o café da manhã.

Propriedades do suco

Melancia

Contém 90% de água, por isso se torna um grande agente diurético.

A melancia tem um ingrediente importante, citralina, que permite o efeito diurético, eliminando o excesso de água do seu corpo e toxinas através da urina.

Ela também tem poder antioxidante, que vai ajudá-lo a lutar contra o envelhecimento.

Gengibre

Tem a propriedade de acelerar o metabolismo e, portanto, promove a perda de peso.

Ele também tem propriedades anti-inflamatórias, por isso ajuda a limpar o corpo.