Os signos que são atraídos um pelo outro ou se rejeitam intensamente

A relação entre alguns signos do zodíaco pode ser “8 ou 80”, de forma que eles se sentem muito atraídos ou simplesmente se rejeitam completamente.

Confira quais são:

Áries e Escorpião

Ambos são muito intensos, diretos e não são de meios termos. Esta combinação é conflitiva, mas também se deixa levar por seus impulsos sexuais e paixão. O lado mais emocional e complexo do Escorpiano certamente será um desafio para o ariano – que pode gostar de superar e se sentir vencedor, inclusive na conquista.

Câncer e Leão

Esta combinação consegue se entender e ver o potencial um do outro, mas seus interesses reais podem ser bem diferentes. Por isso, estes signos podem se aproximar muito ou enxergar o outro como uma ameaça em seu “território”. A comunicação é o único caminho para tentar resolver as diferenças.

Libra e Peixes

Estes signos podem vibrar em energias de atração e sensibilidade semelhantes, mas descobrem rapidamente as diferenças. Enquanto o pisciano é imaginativo e sonhador, o libriano gosta de ter as coisas delimitadas e diante dos seus olhos, o que pode complementar a relação ou simplesmente causar uma distancia permanente entre ambos devido à incompatibilidade de objetivos.

Capricórnio e Sagitário

A firmeza e realismo do capricorniano pode bater de frente com os impulsos e ideias do sagitariano ou simplesmente complementar sua força de vontade – o que os leva a ter algo em comum que pode impressionar. Respeitar a forma que cada um deseja seguir seu caminho não é fácil e ambos podem desistir de dar uma chance se não enxergarem metas concretas ou se abrirem para conhecer um ao outro de verdade.