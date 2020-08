Gato preto dá azar? 5 fatos sobre os bichanos

Durante muito tempo, os gatos pretos foram caçados pela associação de sua imagem com a bruxaria. Esse mito vem da Idade Média, quando acreditava-se que cruzar com um gato preto na rua era sinal de azar ou que os animais eram na bruxas transformadas.

Na verdade, são animais doces, carinhosos e excelentes companheiros para se ter em casa. Atualmente existem 22 raças de gatos pretos, que estão espalhadas por todo o mundo. E, ao contrário do que se pensa, são sinal de boa sorte em muitos países.

Conheça alguns fatos sobre os gatos pretos:

1 – No Egito, eram sagrados e simbolizavam a deusa Bastet

a deusa da fertilidade, da mulher e da divindade solar, Bastet, era representada em partes por um gato preto

2 – Podem ficar com pelos brancos

Reprodução

Com a idade, começam a aparecer pelos brancos no meio da pelagem escura dos gatos, assim como acontece com os humanos

3 – Podem mudar de cor no sol

Os gatos pretos expostos por longos períodos ao sol tendem a ficar com a pelagem marrom, meio avermelhada, como a cor do ferrugem, mas é temporário

Reprodução

4 – São mais resistentes à FIV

FIV é a AIDS felina, uma infecção causada pelo vírus da imunodeficiência felina

5 – Em muitos países são um sinal de sorte

Em vários lugares do mundo, como Ásia, Inglaterra, Grã-Bretanha e Irlanda cruzar com um gato preto na rua é sinal de que a sorte está bando à sua porta.