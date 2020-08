Feliz aniversário na Netflix: personagens infantis cantam parabéns para espectador

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o isolamento social fez com que as festinhas de aniversário infantis ficassem um pouco diferentes: enviar doces para família e amigos e fazer videochamadas para a hora do parabéns das crianças são algumas alternativas que os pais encontraram para comemorar com segurança. E que tal adicionar a essas festas a distância um vídeo com um personagem infantil parabenizando o pequeno? Há vários vídeos curtinhos de feliz aniversário na Netflix, nos quais personagens infantis falam com o espectador, desejando um feliz aniversário e até cantando parabéns para ele!

Nos vídeos, que podem ser uma surpresa divertida para as crianças, os personagens interagem com quem está assistindo do outro lado da tela, celebrando o aniversário do espectador e vivendo historinhas. Os títulos estão disponíveis na plataforma de streaming desde 2017 e são bem curtinhos: alguns têm apenas segundos de duração, enquanto outros têm entre um e dois minutos. São 14 vídeos no total, com personagens de séries animadas que fazem sucesso entre os pequenos, como As Lendas, Barbie, Beat Bugs, Dinotrux, My Little Pony, Pokémon, Saúdem Todos o Rei Julien, Skylanders Academy, entre outros.

Veja abaixo a lista completa das séries animadas que têm vídeos de feliz aniversário na Netflix:

Saúdem Todos o Rei Julien

Barbie

Beat Bugs

Dinotrux

As Lendas

LEGO Friends

LEGO Ninjago

Luna Petúnia

My Little Pony

Pokémon

Project Mc2

Skylanders Academy6

Caçadores de Trolls

Festa de Palavras

Como é possível assistir aos vídeos de feliz aniversário na Netflix?

Para ter acesso aos vídeos de feliz aniversário com os personagens infantis, é preciso ser assinante da Netflix. Então, basta entrar na plataforma, no aplicativo ou no navegador, e digitar "aniversário" na barra de pesquisas. Os 14 vídeos devem aparecer e, entre eles, é possível escolher o personagem que a criança aniversariante gosta mais.

