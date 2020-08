Conheça os 5 cortes de cabelo longo que serão tendência na primavera

Se você ama seu cabelo abaixo dos seus ombros e quer mantê-lo assim, mas também gostaria de mudar seu look, então você precisa conhecer estas tendências para a primavera. Existem muitas alternativas sem ter que fazer uma mudança agressiva, e aqui estão algumas delas:

Cortes de cabelo longo para a primavera

Em camadas

Você pode manter seu longo adicionando camadas ao redor do seu rosto. É recomendado que as camadas comecem na altura das maçãs do rosto se o seu rosto é quadrado. Se sua cara é oval ou em forma de coração, devem começar na altura do queixo.

Encaracolado

Se seu cabelo é encaracolado, você precisa de camadas longas que começam na altura do queixo, não importa a forma do seu rosto.

Com franja

Se você quer um efeito sutil, peça camadas que comecem na altura do seu peito, apenas para dar um pouco de movimento ao seu corte. Para adicionar franja, tenha em mente que não deve ser muito denso e considere adicionar algumas camadas na parte frontal do seu corte para criar um efeito gradual.

XXL

O cabelo extra longo será usado bem reto.

Lob curto

Para evitar exibir o cabelo agredido, muitas celebridades optam por aparar. O lob curto é ideal para essas ocasiões, pois tem o comprimento perfeito para ser capaz de criar penteados presos e mantém o peso necessário para usar solto sem adicionar volume indesejado.