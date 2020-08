A atitude de cada signo que afasta as pessoas para sempre

Cada signo do zodíaco pode deixar algumas atitudes características saírem do controle, o que atrapalha e afasta pessoas importantes da sua vida. Confira:

Áries

A agressividade do ariano ao dizer as coisas e agir impulsivamente pode ser inadmissível para outras pessoas, que preferem dar um basta a lidar com isso constantemente.

Touro

As atitudes possessivas e despeitadas do ariano com ciúme podem fazer algumas pessoas se distanciarem definitivamente.

Gêmeos

A inconsistência e insegurança ao tomar decisões do geminiano pode acabar cansando e fazendo as pessoas desistirem de lidar com este signo.

Câncer

O lado manipulador pode fazer o canceriano forçar a barra e afastar pessoas que não admitem ser controladas.

Leão

O egocentrismo pode aumentar a arrogância do leonino, algo que afeta quem está ao seu lado e não pode ser relevador por muito tempo.

Virgem

O virginiano pode ter medo de sair da zona de conforto e, por isso, dita sempre as regras, o que dificulta a relação com os outros.

Libra

Quando o libriano vive de desculpas e não assume as consequências dos seus próprios atos, se fazendo de vítima, afasta pessoas importantes.

Escorpião

O ciúme e desconfiança do escorpiano pode se tornar algo doentio e que afastará quem deseja ter um relacionamento saudável.

Sagitário

As promessas sem cumprir e o pouco compromisso do sagitariano pode fazê-lo perder pessoas importantes.

Capricórnio

O desprezo rancoroso do capricorniano pelo sentimento das pessoas pode terminar fazendo que os outros se afastem.

Aquário

O aquariano pode afastar pessoas importantes quando não expressa nada do que sente e critica o lado mais emocional dos outros.

Peixes

Quando o pisciano deixa as emoções ruins tomarem conta e se torna deprimente pode acabar afugentando muita gente da sua vida.