7 conjuntos de armários para renovar sua cozinha

Quando escolhemos móveis para qualquer cômodo da casa, é normal querer o design que combina com o resto da decoração. Mas, quando se trata de cozinha, o design não é o fator que mais importa. É preciso ficar atento ao espaço disponível.

É fundamental tirar todas as medidas antes de começar a procura pelo modelo perfeito, considerando os eletrodomésticos que você tem na cozinha, como fogão, geladeira e microondas, que precisam ter seus respectivos locais reservados. Com os dados em mãos, escolha o modelo ideal para o espaço que você tem. Selecionamos os 7 conjuntos mais populares no e-commerce. Confira:

1. Cozinha Compacta Suspensa 4 Peças Julia Poquema Preto



Este é um dos modelos que reúne a melhor relação custo-benefício para renovar as cozinhas. O fabricante também afirma que o material do conjunto é de alta durabilidade. Compre a partir de R$ 320,00.

2. Cozinha Compacta Suspensa 4 Peças Julia Poquema Amêndoa/capuccino



Fabricada em MDP de 12mm. Possui 8 portas sendo 3 com vidro, dobradiças metálicas, 3 com vidro, dobradiças metálicas e 2 gavetas com corrediças metálicas (suporta até 2 kg por gaveta). Compre a partir de R$ 320,00.

3. Cozinha Compacta Pequim 9 Portas Multimóveis Preto



A Multimóveis afirma que desenvolveu uma cozinha compacta, que conta com os módulos certos para deixar o seu ambiente mais funcional no dia a dia. O paneleiro com prateleiras conta com um amplo espaço interno, assim como o armário aéreo e o balcão, o que ajuda você a manter todos os utensílios e mantimentos organizados. Compre a partir de R$ 629,90.

4. Cozinha Compacta Madesa Emilly Com Armário e Balcão



Este é o modelo é 1º mais vendido em Móveis de Cozinha Completa e Modulada. Esta cozinha é no estilo americana e remete a uma cozinha pequena planejada com acabamento em Pintura Poliéster de alta resistência. Possui corrediças metálicas de 350 mm, dobradiças metálicas de 26 mm e pés reguláveis em PVC. Acompanha tampo de madeira do balcão. Compre a partir de R$ 679,99.

5. Cozinha Compacta Madesa Emilly Com Armário e Balcão



A medida total dos armários desta cozinha é: 186 cm de altura x 229 cm de largura. Profundidade de 44 cm nos balcões inferiores e 27 cm nos paneleiros e aéreos.Os pés são em PVC para facilitar a limpeza e reguláveis: a altura da cozinha pode chegar a 188 cm com a regulagem dos pés. O produto segue com manual de instalação e todas as ferragens necessárias para sua montagem. Compre a partir de R$ 699,99.

6. Cozinha Completa Madesa Reims com Armário e Balcão Preto/rustic



Todos os módulos são avulsos, fabricados com materiais de padrão superior, como corrediças e dobradiças metálicas. Os puxadores são embutidos, em alumínio na coloração marrom e os pés em madeira são muito bonitos e conferem firmeza e resistência ao móvel. Compre a partir de R$ 1.249,99.

7. Cozinha Compacta Multimóveis Calabria Nogueira



Kit composto por paneleiro duplo com porta temperos e portas superiores em vidro preto, módulo para forno e microondas, balcão para pia, tampo em BP para balcão e painéis para máscara de forno e microondas. Compre a partir de R$ 3.089,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.