Tecnologia: Samsung anuncia três gerações de atualizações do Android para aparelhos móveis da marca

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (26), três gerações de atualizações do sistema operacional Android para dispositivos móveis da marca.

Como revelado, a empresa oferecerá suporte a dispositivos Galaxy selecionados para três gerações de atualizações do sistema do Google. Os dispositivos elegíveis incluem:

Série Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 além de S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite e dispositivos futuros da série S.

Como detalhado, a linha Galaxy S20, anunciada em fevereiro de 2020 com Android 10, terá suporte para três atualizações de sistema operacional, começando com o Android 11, para oferecer aos usuários uma experiência inovadora do telefone.

“A linha Galaxy S20 também terá os primeiros dispositivos Galaxy a receberem a atualização do Android 11 ainda neste ano, com outros dispositivos na sequência”, explicou.

Com informações da Samsung