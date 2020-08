PS Plus: PUBG e Street Fighter V são os jogos gratuitos do mês de setembro

Os títulos 'PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds' e 'Street Fighter V' são os jogos gratuitos, do mês de setembro, para membros PlayStation Plus (PS Plus).

Conforme revelado pela Sony, nesta quarta-feira (26), os dois jogos chegam no dia 1 de setembro. Confira todos os detalhes:

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds

“Caia de paraquedas em um campo de batalha traiçoeiro, com apenas sua inteligência como proteção, conforme você acha itens e tenta sobreviver aos seus inimigos em um feroz battle royale”, revela a descrição.

“Torne-se um soldado poderoso do nada, e teste suas habilidades contra 99 outros jogadores em vários mapas. APenas uma vida. Apenas um vencedor por partida. Destrua tudo sozinho ou enfrente o desafio com um esquadrão de até quatro jogadores para aumentar a sua chance de sobreviver – e ganhar a glória”.

Street Fighter V

“Novos competidores e icônicos World Warriors se encaram em Street Fighter V, o mais novo título da série Street Fighter", revelou. Confira trailer:

"Afie suas habilidades nos modos para um jogador, depois prove que é o melhor do mundo nas partidas online”, completou.

Como revelado, ambos os jogos estarão disponíveis para assinantes PS Plus a partir de terça-feira, dia 1 de setembro, até o dia 5 de outubro.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: