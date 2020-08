Penteados para cabelo liso perfeitos para mulheres de 30 anos

Para as mulheres de 30 anos, há muitas maneiras de transformar sua aparência todos os dias sem ter que ir ao salão de beleza. Uma delas, é através de penteados com cabelos lisos, que, além de estarem na moda, ajudam a ter uma aparência mais sofisticada e formal.

Você não precisa ser um especialista em beleza, pois esses estilos são muito fáceis de executar e podem ser feitos com um alisador de cabelo. Se você quiser dar um up no look, recomendamos adicionar acessórios como broches e bandanas.

Penteados com cabelo liso que você pode fazer todos os dias

Tranças com cabelo solto

Divida o cabelo ao meio e tome apenas a parte superior para criar uma trança em cada lado até chegar ao meio da cabeça. Prenda as pontas e deixe o resto do cabelo solto. Crie ondas em cabelos soltos e fixe seu penteado com spray.

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Penteie todo o cabelo para trás e crie um rabo de cavalo alto, deixando algumas mechas de fora. Enrole o cabelo do rabo de cavalo para criar um coque tousled. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Rabo de cavalo alto

Um rabo de cavalo alto pode fazer parecer que você tem mais cabelo. Para isso, você pode usar um pouco de mousse nos comprimentos e manter seu cabelo liso com um alisador de cabelo. Finalmente, você pode deixar algumas madeixas finas para fora para um visual relaxado.

Tranças

Gire os rabos de cavalo tradicionais ao redor fazendo duas tranças em cada lado da sua testa em direção ao pescoço. Deixe o resto do cabelo solto e você pode criar ondas.

De lado

Divida o cabelo de lado e faça uma trança na frente. Adicione tufos de cabelo até chegar ao meio da cabeça. Depois passe a trança sob o cabelo e prenda-a com alfinetes.