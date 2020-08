Já está disponível nova atualização do aplicativo WhatsApp para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta terça-feira (25), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A versão de número '2.20.197.17' está disponível para sistema operacional Android (saiba como atualizar neste link).

📝 WhatsApp Web Release for Android 2.20.198.12: what’s new?

New animated sticker pack available: Betakkuma (iOS too!) and new compatibility target.https://t.co/05byRCWe1g

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 24, 2020