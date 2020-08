Faculdade Pitágoras oferece mais de 120 cursos online e gratuitos

A Faculdade Pitágoras está oferecendo mais de 120 cursos online e gratuitos de extensão para profissionais ou estudantes. Com 80 horas de duração, a instituição oferece cursos em diversas áreas, como administração, gestão, educação e outros.

Para participar, os interessados devem ser formados ou no último ano da graduação. Além disso, devem preencher o formulário da faculdade, até dia 30 de setembro, e aguardar as instruções para as aulas que serão enviadas pelo WhatsApp.

LEIA TAMBÉM