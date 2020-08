Em apenas uma semana, aplicativo WhatsApp libera terceira atualização com ‘correções de bugs’

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou, nesta terça-feira (25), uma nova atualização para os usuários da plataforma.

A versão de número '2.20.92' está disponível para sistema operacional iOS (saiba como atualizar neste link).

É a terceira atualização do popular app com ‘correções de bugs’, que ocorre em apenas uma semana.

Sistema Android

O app de mensagens para o sistema operacional Android também receberá um novo update muito em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão ‘2.20.198.14’ já foi finalizada pela plataforma, agora aguardando lançamento. Confira:

New WhatsApp for Android 2.20.198.14 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 26, 2020