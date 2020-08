Aqui estão as dicas para fazer a almôndegas perfeitas

As almôndegas podem ser feitas de diferentes maneiras, mas algumas dicas podem auxiliar a fazer com que elas fiquem perfeitas. Segundo o site da BBC UK, as recomendações são: após colocar todos os ingredientes, verifique se a pimenta e o sal estão bons.

Para isso, frite uma pequena quantidade. “Retire um pouco da mistura e frite em um pouco de óleo em fogo médio até que esteja cozido. Prove e adicione mais sal e pimenta ao resto da mistura crua, se necessário. Misture com as mãos mais uma vez para se certificar de que está uniformemente temperado”, explica a BBC.

Outra recomendação é mergulhar as mãos na água para que a mistura não grude. “Em seguida, molde a mistura firmemente em bolas. Coloque-os em uma única camada sobre uma assadeira. Cubra as almôndegas com filme plástico e leve à geladeira por 15 minutos para endurecer. Você pode cozinhar suas almôndegas em um pouco de óleo em uma frigideira ou no forno. Continue virando até que estejam dourados e cozidos”.

