3 dicas para tirar cheiro de xixi do cachorro

Quem tem cachorro já deve ter se enfrentado a situação de acordar de noite para ir ao banheiro e acabar pisando em uma poça amarela deixada pelo amiguinho no caminho. Além de molhar os pés, fica aquele cheiro forte no chão que parece não sair nunca.

Isso acontece geralmente com cães mais novos que ainda não aprenderam direito seu lugar para fazer xixi. Neste caso, a única solução e treiná-los insistentemente para que façam no lugar correto.

No que diz respeito ao cheiro, há formas corretas de eliminá-lo totalmente da casa, por isso vamos dar aqui três dicas sobre como tratar o xixi de seu cão:

1 – Retirar a urina

Nunca jogue o produto de limpeza sobre a urina e depois passe o pano, pois a mistura de odores pode ser pior do que o original e a força do desinfetante acaba diluída. Retire todo o xixi com papel absorvente ou pano seco (use luvas, sempre!). Seque o local com cuidado.

2 – Desinfecção

Além de limpar o chão, é necessário desinfetar o piso e o melhor produto para isso é a amônia quaternária, encontrada em petshops com facilidade. Ela elimina o odor e também mata as bactérias, evitando que seu cãozinho acabe tendo uma infecção nas patas.

3 – Cuidado com produtos caseiros

E comum as pessoas usarem vinagre, bicarbonato ou produtos de limpeza genéricos. Cuidado, eles podem causar alergias em seu cão e o resultado pode ser uma conta salgada com tratamento médico. Na dúvida, consulte o seu veterinário.