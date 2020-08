Universidade dará bolsa de R$ 10 mil para quem convencer júri sobre não fazer nada

Um projeto da Universidade de Belas Artes de Hamburgo (HfBK), na Alemanha, está oferecendo uma bolsa de 1,6 mil euros (cerca de R$ 10 mil) para três candidatos que convencer o júri sobre coisas que não pretendem fazer.

O idealizador do projeto, Friedrich Von Borries explica que o candidato deve declarar exatamente o que não quer fazer o por quanto tempo não pretende fazê-lo e convencer o juri sobre a proposta.

Com a iniciativa, o arquiteto, designer e escritor quer propor um debate para ajudar a mudar a sociedade. A ausência de resultado seria uma rejeição ao pensamento focado no desempenho. "É sobre sair da espiral de luta pelo sucesso, da roda do hamster”, explica Borries.

"Não seria muito melhor ganhar prestígio social com ter tempo para sonhar, tempo para ir nadar com as crianças, encontrar amigos, colocar os pés para cima, tempo para não fazer nada?", disse.

Qualquer um pode se inscrever. As propostas dos candidatos à bolsa serão apresentadas a partir de 6 de novembro em uma exposição do Museu de Artes e Ofícios de Hamburgo.

Com informações do DW.com.