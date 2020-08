Os signos que mais serão afetados pela entrada do Sol em Virgem

Até 22 de setembro o Sol permanecerá em Virgem, uma fase de florescimento e trabalho duro, que pode ser ainda mais intensa para alguns signos do zodíaco.

Confira quais:

Gêmeos

Este é um momento de se desfazer do que já não serve mais, fora e dentro de si. Desapegar do passado nem sempre é fácil e isso pode trazer inquietação; por isso, é importante manter o lar em ordem e o descanso em dia para não colapsar. Se conectar com as pessoas que ama e resolver tudo o que está pendente dividindo em prioridades o ajudará a sair das atribulações.

Virgem

Tudo é sobre você e a aprendizagem movimentará sua vida. Com novas oportunidades e clareza das coisas, a necessidade de abandonar alguns deveres pode surgir e isso nem sempre é simples. Novos caminhos começam a ser seguidos e é preciso não ser duro de mais com você mesmo, trabalhando o amor próprio e confiança para não deixar a tensão tomar conta. Você é perfeccionista e isso não mudará, mas é preciso usar essas característica a seu favor e não contra.

Sagitário

A pressão pode cair em cima de você e as responsabilidades parecem aumentar. Apesar disso, sua vida profissional entra em foco, fazendo com que as suas qualidades e também falhas fiquem evidentes. É importante ser consciente e buscar se aperfeiçoar, pois este período pode ser de grande crescimento. Confie no seu potencial e fique atento aos detalhes.

Peixes

Suas relações pessoais entram em foco e a busca por equilíbrio é necessária. Este pode ser um período de difícil comunicação, no qual os conflitos devem ser resolvidos sem disputas de ego. Todos os tipos de relacionamentos podem dar passos importantes durante esta fase, mas será preciso enriquecer a convivência com trocas e dinâmicas justas. Não se esqueça de levar em conta o “seu tempo” e não apenas os dos outros.