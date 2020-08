Os signos que devem se conectar com a intuição após a entrada do Sol em Virgem

Em 22 de agosto o Sol deixou o signo de Leão e entrou em Virgem, onde permanecerá até 22 de setembro. Durante esta fase que coloca luz sobre detalhes e projetos para andar, alguns signos podem se conectar com a intuição de forma mais profunda.

Confira quais são:

Libra

Mensagens do subcosciente se ativam e sonhos podem entregar informações importantes que o guiarão ao verdadeiro caminho. É preciso desapegar daquilo que o deixa estagnado e voltar o olhar para si, cuidando-se melhor. O descanso ajudará a não deixar o mundo sobrecarregá-lo ou impedi-lo de trabalhar internamente tudo o que é preciso. Lembre-se de que, assim com no lar, nós também precisamos se desfazer daquilo que já não serve mais, para dar lugar ao novo.

Capricórnio

Esta energia pode trazer muito crescimento para assuntos profissionais e financeiros, direcionando sua expansão de descobertas e mostrando o que você precisa para ser ainda melhor. No entanto, sua intuição cresce também na vida pessoal, iluminando crenças e valores que dizem muito sobre quem você é no momento e quem deseja se tornar. Colocar em prática o que acredita ou o que realmente deseja para a vida está longe de ser uma tarefa simples, mas chegou a hora.

Aquário

Aquilo que acontece no seu subconsciente ou sentimentos que ainda se escondem nos lugares mais profundos, serão acessados com mais clareza. Mergulhar neste lado emocional pode não ser fácil, mas trará conclusões importantes. Conecte-se com a sua intuição e não tente usar apenas a lógica para enxergar ou explicar as coisas. Este é o momento de não temer a vulnerabilidade e construir uma forma muito mais íntima e verdadeira de se relacionar com você mesmo e com os outros.