O truque simples para descascar a mandioca

A mandioca é um dos itens prediletos da culinária brasileira. Ela permite fazer uma grande variedade de pratos. Mas algumas pessoas acabam deixando este alimento de lado pela dificuldade de descascá-la. A casca grossa, de fato, é um pouco difícil de tirar.

No entanto, há um truque simples que permite fazer isso com facilidade. A dica do blog de culinária “Tudo Gostoso” é: lavar bem o item, cortar em pedaços, fazer um corte vertical profundo na casca e, em seguida, puxar com as mãos.

