Game PUBG MOBILE entra em uma nova era com a chegada da versão 1.0

O game PUBG MOBILE anunciou nesta terça-feira (25) a chegada da Versão 1.0, uma grande atualização que marca a chegada de uma era inteiramente nova ao battle royale.

Como revelado, para a Versão 1.0, que chega em 8 de setembro aos celulares, o jogo foi inteiramente reformulado, trazendo melhorias como um aumento de FPS de até 30%; e diminuição de lag de até 65%.

“As atualizações nos sistemas de iluminação e na qualidade das texturas dão mais vida à vegetação, ao céu e à água. Os modelos e a qualidade da textura também foram aprimorados para fornecer uma sensação mais realista e experiência de alta qualidade. Efeitos sonoros, partículas, fumaça, rajadas de ar, flashes de tiros também foram aprimorados”, detalhou.

Global Championship

Além disso, também foram anunciados detalhes do maior evento mundial de eSports eletrônicos mobile: o PUBG MOBILE Global Championship (PMGC).

A Temporada Zero do PMGC começa no final de novembro e as principais equipes profissionais de todas as regiões, incluindo Américas, Europa, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Oriente Médio, China, se enfrentarão em uma batalha para coroar os Campeões Globais na disputa por US$ 2 milhões em premiação.

Com informações do game PUBG MOBILE

