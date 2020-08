Estes 2 tônicos faciais naturais farão sua maquiagem durar mais tempo

Está mais do que provado que o abuso do uso de maquiagem deteriora a pele. Sim, a sua derme precisa respirar naturalmente. É por isso que há tônicos para preparar o rosto antes de receber a carga cosmética diária.

Segundo o portal Nueva Mujer, existem soluções naturais que podem ajudá-lo a nutrir seu rosto. Isso permitirá que sua pintura facial dure muito mais tempo. Elas também servem para hidratar depois de remover a maquiagem.

Tônico facial de camomila

A camomila tem propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas e antibacterianas, então seu rosto estará protegido com essa tônica que também deixa uma sensação relaxante.

Ingredientes

2 colheres (sopa) de camomila

½ xícara de água

Modo de preparo e uso

Aqueça a água junto com as flores de camomila. Retire do fogo quando a mistura atingir o ponto de ebulição. Deixe esfriar e, em seguida, coe para que não haja resíduo das flores. Coloque na geladeira. Espere algumas horas para usá-lo.

Você pode aplicá-lo com algodão ou um spray.

Tônico facial de pepino

Este vegetal contém grandes quantidades de água, por isso manterá sua pele hidratada. Ao mesmo tempo, fornece ácido fólico, vitaminas C e B, e potássio.

Ingredientes

½ pepino

½ xícara de água

Modo de preparo e uso

Corte o pepino em fatias e retire as sementes. Depois, bata no liquidificador junto com ½ xícara de água até que não reste pedaços. Coe para obter apenas o suco, despeje em uma tigela e coloque na geladeira.

Uma vez resfriado, você pode aplicá-lo com um disco de algodão.