Colégio Poliedro lança concurso de bolsa online para 2021

O Colégio Poliedro, localizado em São Paulo e Campinas, lançou o Concurso de Bolsas 2021 que oferece descontos de até 40% do valor das mensalidades.

As bolsas são para estudantes que irão cursar o Ensino Fundamental – Anos Finais (do 6º ao 9º ano) em Campinas e aos alunos do Ensino Médio de São Paulo e Campinas (da 1ª à 3ª série – incluindo a 3ª série Extensivo e a 3ª série Medicina).

As inscrições para participar do processo estão abertas até 28 de agosto, às 17h30, e o cadastro deve ser realizado por meio do link. A prova será em 29 de agosto, de forma totalmente virtual.

