Perfeito para quem ama comer um docinho, o Danette caseiro pode ser feito com poucos ingredientes. Confira a receita do canal “Receitas do Pai”.

Ingredientes:

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate 32%

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

2 colheres de açúcar

4 colheres de amido de milho

Modo de preparo

