Se você descoloriu o seu cabelo, pode ter notado que os fios ficaram maltratados. É por isso que o portal Nueva Mujer listou 5 segredos para manter o cabelo descolorido e saudável ao mesmo tempo.

Penteie com cuidado

Para manter o cabelo descolorido e saudável ao mesmo tempo, é importante que o tratemos com muito cuidado. De preferência, use pentes de dentes em vez de escovas. Se você usa rabo de cavalo, evite que o elástico aperte muito o seu cabelo.

Use um shampoo especial

Nem todos os shampoos são bons para o cabelo descolorido. Compre produtos especiais para o seu tipo de fios. Neste caso, recomendamos os shampoos azuis ou violetas, que mantêm a cor e dão uma aparência saudável.

Corte as pontas de tempos em tempos

As extremidades do cabelo descolorido tendem a abrir com frequência. Para manter uma aparência saudável, recomendamos ir ao salão de beleza e cortar suas pontas a cada 2 ou 3 meses.

Evite secadores e chapinhas

Alguns tratamentos de beleza são muito agressivos. Entre eles estão os secadores e as chapinhas. O calor tende a enfraquecer a fibra capilar e torná-la frágil. Tente evitá-los ao máximo.

Tome cuidado com o sol

A época de calor é quando o cabelo mais sofre. Os raios solares são implacáveis com as fibras, então sugerimos se expor o mínimo possível ao sol e usar protetor ou chapéu toda vez que sair de casa.