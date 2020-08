5 cortes de cabelo médio que ficam melhores em mulheres de 40 anos

A primavera está chegando e, com ela, as novas tendências de cabelo. Segundo o portal Nueva Mujer, as próximas apostas serão os cortes de cabelo médio, já que não são tão arriscados quanto os curtos e tão exigentes quanto os longos. Além disso, eles expõem seus ombros e enquadram seu rosto.

Veja como aproveitar essa tendência ao máximo:

Cortes de cabelo médio para mulheres de 40 anos

Lob

O corte de cabelo lob, além de ser uma das tendências da estação, é ideal para quem prefere usar o cabelo sobre os ombros. Você pode adicionar movimento e textura com camadas nas pontas.

Corte de cabelo repicado

Cortes repicados são ideais para mulheres com cabelo liso, pois adicionam textura e movimento. Se você está pensando em uma mudança de visual, escolha um lob na altura do ombro. Uma das vantagens deste corte é que você não precisa se preocupar em penteá-lo todos os dias, pois ele pode ser usados naturalmente sem problemas.

Corte de cabelo degradê

Este tipo de corte é ideal para cabelos finos, pois adiciona volume e emoldura o rosto. Dessa forma, você tem a ilusão de cabelo mais abundante. Além de mudar o seu visual sem afetar seu comprimento, você terá uma aparência mais jovem.

Corte de cabelo assimétrico

Se você quer mudar seu visual para um mais moderno, ouse com um corte assimétrico. Pode ser tão visível ou sutil quanto você quiser, e você pode acompanhá-lo com um efeito de cor para dar-lhe mais dimensão. Para isso, a parte de trás da nuca deve ser mais aparada.

Cachos e franja

Cabelos longos encaracolados são um dos estilos mais bonitos. O truque é manter o cabelo hidratado e adicionar camadas. Se o seu cabelo estiver encaracolado, você pode mudar sua aparência adicionando uma franja para enquadrar seu visual.