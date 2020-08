10 plantas que são VENENOSAS para seu gato

Os gatos são animais curiosos e adoram beliscar plantas e folhas, mas algumas plantas são extremamente venenosas para os pets e tê-las em casa pode gerar muita dor de cabeça para o dono e uma intoxicação perigosa para o pet.

De acordo com veterinários, os principais sintomas do gato que entrou em contato com alguma planta venenosa são vômito, diarreia, apatia, perda de apetite, irritação na pele, convulsões e perda da coordenação motora. Em casos mais severos, pode levar à morte do animal.

Veja uma relação de 10 plantas comuns na maioria das casas que são extremamente perigosas para os pequenos felinos:

1 – Copo-de-leite

Reprodução

A flor, folhas e caules são venenosos para animais e também para crianças.

2 – Antúrio

Reprodução

Causa irritação, dificuldade para engolir, vômitos e diarreia nos bichanos.

3 – Espada de São Jorge

Reprodução

Causa irritação, salivação excessiva e dificuldade de engolir.

4 – Violeta

Reprodução

Essas lindas flores causam nos gatos, se ingeridas, diarreia, vômito e problemas respiratórios.

5 – Lírio

Reprodução

Todas as partes da planta são tóxicas para os pets, podendo causar inclusive problemas neurológicos.

6 – Azaleia

Reprodução

São tão venenosas para gatos que em alguns casos podem levar à morte.

7 – Comigo-ninguém-pode

Reprodução

Tóxica para gatos e para humanos, causa irritação, ardor e dificuldade de engolir.