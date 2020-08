Seminário Internacional de Mães contará com participação de Padre Fábio de Melo e outros 9 convidados

O 6º Seminário Internacional de Mães terá sua primeira edição virtual neste ano, por conta da quarentena pela pandemia do novo coronavírus. Em vez de um dia inteiro de palestras presenciais, como nos anos anteriores, o evento, que começa hoje (24), terá uma palestra por dia até a sexta-feira (28), sempre às 19 horas.

Na quarta-feira (26), o papo será sobre espiritualidade e maternidade e terá a participação do padre Fábio de Melo, além da respeitada pediatra Filomena Camilo, a dra. Filó, que já palestrou na 2ª edição do evento.

Leia também – 8 documentários e séries educativas da Netflix para assistir em família

O Seminário Internacional de Mães é reconhecido como o maior evento de maternidade do Brasil. Desde 2015, ele reúne respeitados especialistas em temas relacionados à criação dos filhos.

Ivana Moreira, publisher da Canguru News que foi co-organizadora e moderadora de edições anteriores do Seminário Internacional de Mães, comenta como é fazer parte do evento. "Participar do Seminário de Mães é sempre uma experiência inspiradora e emocionante", afirma. A transmissão do 6º Seminário Internacional de Mães será pelo Instagram da Pompom (@pompomfraldas), marca patrocinadora do evento.

Confira a programação completa:

24/08, 19h – A gestação, o parto e a maternidade: cuidados com mães e filhos

Convidados: Tatá Estaniecki (@tata) e Dr. Renato Kalil (@dr.renatokalil).

25/08, 19h – Dias com mais significado e amor

Convidados: Magda Gomes (@theboss_mumstheboss) e a Shirley Hilgert (@macetesdemae).

26/08, 19h – Bebê arco-íris e bebê estrela: colorindo os caminhos

Convidados: Thaeme Mariôto (@thaeme) e Carol Oliva (@carolinaolivapsi).

27/08, 19h – Paz e proteção no coração: sobre fé e alegria

Convidados: Padre Fábio de Melo (@pefabiodemelo) e Dra. Filó (@drafilooficial).

28/08, 19h – Reflexo do amor: O movimento das famílias e os novos contornos da maternidade e paternidade

Convidados: Bruno Vilas Boas (@paternidade_divertida) e Alexandre Coimbra (@alexandrecoimbramaral).

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!