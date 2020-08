Os signos que formam casais que podem enlouquecer um ao outro

Alguns signos do zodíaco podem formar casais propícios a iniciar conflitos que acabam enlouquecendo um ao outro. Confira quais são:

Áries e Leão

Esta combinação tende a ser muito próxima e se entender bastante na amizade, mas outros tipos de relações podem enfrentar momentos complicados. Um pode acabar enlouquecendo ao outro transformando tudo em uma disputa, seja por mais atenção, razão ou qualquer outra coisa. Nenhum deles aceita ser coadjuvante e podem deixar o lado dominador tomar conta, o que será muito desgastante.

Touro e Libra

Enquanto o libriano busca diversão e relacionamentos com dinâmicas leves, o taurino gosta muito mais de tudo o que é estável e sólido. Apesar da atração ser forte, a expectativas neste relacionamento dificilmente serão alcançadas e cada um tende a julgar o comportamento do outro. Para dar certo, é preciso que eles estejam em etapas semelhantes na vida e escolham melhor suas batalhas.

Câncer e Virgem

Pode parecer que estes signos evitam conflitos, mas quando estão juntos a história pode ser bem diferente. Apesar da química, ambos possuem lados controladores e manipuladores que afetam o relacionamento, já que a disputa por quem toma as rédeas também é exaustiva. A forma prática de lidar com determinados assuntos do virginiano, também incomodará o dramático canceriano e vice- versa.

Gêmeos e Aquário

Estes signos adoram explorar novas ideias e podem manter as pessoas interessadas com sua autenticidade. No entanto, o lado “do contra” do aquariano pode tirar o outro do sério, enquanto a mudança de ideia do geminiano tornará tudo ainda mais instável. As diferenças e opiniões serão defendidas por estes signos, que podem manter a tensão no ar por concordarem pouco ou quase nada.