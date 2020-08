Novo golpe promete versão mobile do game Fall Guys que não existe

O game Fall Guys, desenvolvido Mediatonic, por é uma das sensações do momento. O novo battle royale está disponível para PlayStation 4 (PS4) e Microsoft Windows.

E aproveitando da desinformação, um novo golpe promete uma versão mobile (que não existe) do game, como revelado pela página ESET.

O título, por meio da conta oficial no Twitter, recentemente confirmou que não existe uma versão para smartphone do jogo. Como revelado, qualquer propaganda para uma versão mobile trata-se de golpe. Confira:

Fall Guys is only available on PC & PS4

If you see any ads for a mobile version they are scams

a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 17, 2020