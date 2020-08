Nova promoção 'Jogos Por Menos De R$90' da PlayStation Store termina na próxima semana

A nova promoção 'Jogos Por Menos De R$90' da PlayStation Store (PS Store) termina na próxima semana.

Como revelado pela Sony, games incríveis como Dark Souls: Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition e mais, por muito menos.

“Viaje pelos Northern Kingdoms e lute contra monstros, se envolvendo em histórias complexas e cativantes, com um elenco de personagens inesquecíveis em The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition”.

“Se perca no cenário de fantasia de Lordran, aperfeiçoando seu estilo de combate e sobrevivendo aos vários terrores que lá vivem em Dark Souls: Remastered. Explore o Egito Antigo como um mestre espadachim na aventura de mundo aberto, Assassin’s Creed Origins”.

Ainda de acordo com as informações, a promoção termina no dia 1º de setembro. Clique aqui para conferir a lista completa dos jogos participantes.

Com informações da Sony.

